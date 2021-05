Si accende una sigaretta e si trasforma in una torcia umana per una fuga di gas

Pontecurone – Ieri a Pontecurone verso le 22:45 i Vigili del Fuoco di Tortona hanno effettuato un intervento in via IV Novembre per domare un incendio, in una casa composta da piano terra e primo piano, causato da una fuga di gas. In casa c’era il proprietario che, mentre lavorava al computer, s’è acceso una sigaretta trovandosi subito avvolto dalle fiamme come una torcia umana. È seguita un’esplosione mentre la vittima è scesa in strada chiedendo aiuto. Scattava l’allarme e sul posto intervenivamo i Vigili del Fuoco e l’unità medicalizzata di Tortona, l’automedica di Voghera e i carabinieri di Pontecurone e Viguzzolo. L’uomo, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in elisoccorso al Centro Ustionati di Torino in quanto ha riportato ustioni sull’80 per cento del corpo. I Pompieri hanno quindi spento l’incendio nel salone a piano terra e messo in sicurezza l’edificio a causa del crollo di una tramezza. Danneggiata dallo spostamento d’aria dell’esplosione anche la soletta del piano superiore. Chiamati tecnici gas, avrebbero verificato l’impianto probabilmente non troppo a norma e la presenza in casa di diverse stufe. Contatore piombato; operazioni concluse intorno all’1:30.