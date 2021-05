Uno schianto nella notte: quattro feriti di cui uno molto grave

Frugarolo – È di quattro feriti – di cui uno in codice rosso – il bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le undici lungo l’ex statale 35bis dei Giovi tra Novi e Alessandria, all’altezza della Città Moda. Tre i veicoli coinvolti e, oltre a quello in codice rosso, gli altri feriti sono: uno in codice giallo e gli altri due in codice verde. Uno di loro – il più grave – è rimasto incastrato sotto l’auto ribaltata ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, subito accorsi sul posto insieme al 118 e alla Polizia Stradale.

Il ferito travolto dalla sua auto ha riportato numerosi traumi, e ha dovuto essere intubato. Date le sue condizioni molto critiche è stato trasferito in ambulanza dall’ospedale di Novi Ligure, dov’era stato ricoverato in un primo tempo, a quello di Alessandria.