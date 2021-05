Anche l’attore astigiano Fabrizio Brignolo nell’elenco degli indagati per il “Caso Di Fazio”

Asti – Ci sarebbe anche il comico e attore astigiano Fabrizio Brignolo tra gli indagati nell’ambito della vicenda giudiziaria che vede coinvolto il manager milanese Antonio Di Fazio, accusato di aver narcotizzato e stuprato diverse ragazze. Il suo nome è spuntato venerdì sera nel corso della trasmissione televisiva “Quarto Grado”. L’ipotesi di reato è quella di favoreggiamento. Gli inquirenti dovranno capire se gli indagati, fra i quali Brignolo, abbiano in qualche modo aiutato Di Fazio a contattare le ragazze, che hanno poi riferito di aver subito gravi violenze, dopo essere state stordite con benzodiazepine. L’attore astigiano è stato oggetto di una perquisizione in casa sua all’alba di venerdì. Brignolo, 33 anni, comico di professione, prosindaco di Colcavagno e volto noto nell’Astigiano e non solo, era da poco diventato ambasciatore dell’associazione contro il bullismo scolastico. È apparso in diversi programmi tv, tra cui Colorado.