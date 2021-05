Fino al 2 giugno disagi in treno sulla linea per Torino

Asti – A causa di un cantiere che Rfi aprirà su un ponte tra Asti e Cambiano, fino al 2 giugno disagi in vista per chi deve recarsi a Torino in treno. Da Asti è previsto, al posto del treno, il servizio sostitutivo in bus, con già annunciati allungamenti del tempo di percorrenza che rischia di raddoppiare. Il cantiere è stato approntato per lavori di manutenzione straordinaria sul ponte che scavalca il rio Banna, tra Cambiano e Asti. Per ridurre i disagi e garantire gli spostamenti nel rispetto delle norme anti Covid, Fs ha messo in campo una flotta di 240 bus, che faranno la spola tra Asti e Torino lunedì e martedì, e di 145 nella giornata di oggi e il 2 giugno. I mezzi faranno 16 fermate tra Asti e i quartieri di Torino e Trenitalia ha organizzato un servizio di assistenza ai viaggiatori, ogni giorno dalle 7 alle 20,30 nelle stazioni di Cambiano, Asti, Torino Porta Nuova, Porta Susa e Lingotto. Per proviene da Alessandria, scende ad Asti e poi prende la corriera per le fermate successive.