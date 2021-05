Pallacanestro Serie A2 playoff: Bertram Derthona batte Ravenna, il verdetto finale sarà in Gara 5

Ravenna (OraSì Ravenna-Bertram Derthona 66-76) – Si andrà a Gara 5 al PalaOltrepò di Voghera. Bertram Derthona gioca una partita solida per tutti e quaranta i minuti, reagendo all’avvio di Ravenna e allungando progressivamente il proprio distacco nelle prime tre frazioni. Nell’ultimo quarto resiste al rientro di Ravenna e si mette in tasca il punto del pari che porterà le squadre alla bella. Ravenna cade in casa dopo oltre tre mesi (ultima sconfitta l’11 febbraio contro Chieti), a testimonianza della ottima partita disputata dal Derthona.

Quattro i giocatori bianconeri in doppia cifra: Tavernelli (20 punti), Cannon e Sanders (16 punti a testa) e Fabi (12 punti).

Avvio complesso per la Bertram, che subisce la partenza sprint dei padroni di casa avanti subito 16-8 dopo soli 5′. La reazione dei Leoni non si fa attendere, con un brillante 0-9 in uscita dal time-out chiesto da coach Ramondino: la tripla di Sanders, allo scadere del primo periodo, vale il vantaggio (16-17).

Nella seconda frazione Tortona – guidata da capitan Tavernelli (15 punti nel periodo) – dà una importante spallata all’incontro, toccando anche il +15 (22-37): i padroni di casa poi accorciano le distanze prima della nuova accelerazione bianconera che vale il 30-41 del 20’.

Nel terzo quarto la Bertram resiste alla pressione difensiva di Ravenna e continua a costruire buone soluzioni in attacco, raggiungendo più volte i 20 punti di margine e chiudendo avanti 49-67 al 30’. Nell’ultima frazione i bianconeri subiscono la reazione di Ravenna, che accorcia il proprio divario fino a 10 punti, ma Cannon e Sanders suggellano la vittoria, che arriva con il punteggio di 66-76.

Martedì 1 giugno alle 20:45, al PalaOltrepò, sarà Gara 5 che vale l’accesso alla semifinale contro l’Eurobasket Roma.

OraSì Ravenna-Bertram Derthona 66-76 (16-17, 30-41, 49-67)