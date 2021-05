Calcio femminile: l’Alessandria perde contro la capolista Pro Sesto che è promossa in Serie B

Alessandria – Piange l’Alessandria, esulta la Pro Sesto. Ieri, al campo alessandrino delle Casermette, 19° giornata del campionato di calcio femminile di Serie C, le mandrogne sono state battute dalla capolista Pro Sesto per 3-0. Per le lombarde un successo che è valso la matematica promozione in Serie B con tre giornate di anticipo.

Partita mai in discussione per le ragazze biancocelesti che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Marasco. Nella ripresa il bis di capitan Seveso, nel finale di partita il tris di Possenti che ha chiuso la pratica.

Per le piemontesi la strada per la salvezza è ormai sempre più in salita mentre per le lombarde si tratta della seconda promozione consecutiva di fila.

Domenica prossima la compagine allenata da mister Ruggeri potrà festeggiare in casa contro il Genoa, uno dei principali avversari in questa stagione, staccata di ben 12 lunghezze dalla capolista.