Da RSA Sereni Orizzonti Spinetta Marengo: un giugno fitto di eventi all’aperto per disabili e anziani

Si celebra l’arrivo di un’estate senza covid con trekking e pranzi e feste all’aperto

Dopo i lunghi mesi di restrizioni e chiusure dettate dalla pandemia, riprendono le attività all’esterno per gli ospiti del nucleo Raf Disabili della residenza Sereni Orizzonti di Spinetta Marengo. E alcune iniziative coinvolgeranno anche gli anziani che alloggiano nei nuclei RSA, stanchi e provati da un’emergenza sanitaria che sembra non finire mai.

Fitto il calendario di appuntamenti messo a punto dalle educatrici Paola Urru e Serena Mazzani, innanzitutto i trekking di circa sei chilometri ogni martedì pomeriggio a partire dall’8 giugno.

“Abbiamo pensato che, dopo il Covid, il modo migliore di ripartire e recuperare il tempo perduto fosse mettersi in cammino e percorrere con occhi completamente nuovi i tanti sentieri antichi del territorio, dagli sterrati che costeggiano gli argini dei nostri fiumi ai percorsi più esterni della Cittadella – racconta un’operatrice di Sereni Orizzonti – con infiniti spunti e stimoli che gli ospiti trarranno dalle escursioni”.

Memoria strabiliante quella di Pietro, che ricorda i compleanni di tutti gli ospiti e gli operatori della residenza e che certamente non avrà dimenticato i nomi delle erbe e dei frutti di stagione in cui si imbatterà la comitiva. Oppure alla passione per la natura di Anna e Carlo, che torneranno a cimentarsi nel riconoscimento delle impronte che gli animali lasciano lungo i sentieri. E infine alla curiosità e alla goliardia di Maurizio, novello camminatore e amante della compagnia.

Oltre ai trekking del martedì, il calendario prevede anche due pranzi all’aperto venerdì 4 e 18 giugno alla “Ristorazione Sociale”, lo spazio gestito dalla Cooperativa Coompany&Forward, e due eventi che coinvolgeranno anche gli anziani ospiti della RSA: la merenda con gelato di venerdì 11 giugno e la festa di inizio estate di lunedì 21 giugno.

“Tutti gli appuntamenti in calendario si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative di contrasto al Covid 19 – fa sapere Giuseppe Buzzi, Direttore Sanitario dalla residenza – per cui siamo lieti di poter nuovamente offrire ai nostri ospiti, specie agli anziani, l’occasione di stare all’aria aperta e di celebrare tutti insieme, l’arrivo della bella stagione e quella che tutti auspichiamo sia, grazie alle vaccinazioni cui sono stati sottoposti gli ospiti e gli operatori, la fine di una pandemia che ha purtroppo costretto anche la nostra RSA a chiudersi e a isolarsi dal mondo esterno e dalle relazioni”.