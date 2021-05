Alessandria – Momenti di confusione stamane nel pieno centro di Alessandria tra via Trotti e via Modena, a causa di una donna che, dal balcone al secondo piano, ha iniziato a lanciare acqua calda e oggetti in strada mentre diverse persone erano in fila al Centro vaccinazioni della Clinica Salus. La donna che, nel momento in cui è stata fermata brandiva un martello, è stata disarmata e portata poi via in ambulanza. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e una squadra del 118.