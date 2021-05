La francese Malchirand ha trionfato all’Open d’Italia femminile al Golf Club Margara di Fubine

Fubine – È stata la francese Lucie Malchirand, 18 anni, la trionfatrice all’Open d’Italia femminile di golf che si è tenuto al Golf Club Margara, a Fubine, dal 28 al 30 maggio. Per la transalpina è stato il coronamento di un torneo eccellente: è stata in testa fin dall’inizio, ma la vittoria ha rischiato di sfuggirle di mano.

La francese ha dimostrato di avere i nervi ben saldi nonostante quella di Margara fosse solo la sua seconda gara sul Ladies European Tour. La prima era stata in casa, al Lacoste Ladies Open De France 2020 dove terminò al 26° posto. La Malchirand è la terza giocatrice francese a vincere l’Open d’Italia femminile. Prima di lei c’erano già riuscite Ludivine Kreutz nel 2003 e Gwladys Nocera nel 2006. Il suo è anche il tredicesimo successo di una dilettante al LET, Ladies European Tour. Per quanto concerne le Azzurre la migliore è stata Roberta Liti, finita al settimo posto (-4). Fra le migliori dieci bel risultato per la giovane dilettante Carolina Melgrati, decima con 213 (-3).