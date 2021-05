Pallavolo femminile: successo importante in ambito salvezza per l’Alessandria Volley che batte nettamente Leinì

Alessandria – Importante vittoria, nel campionato di Serie C femminile, per l’Alessandria Volley che ha battuto ieri l’Academy Leinì con un netto 3-0. Un successo che rappresenta una bella iniezione di fiducia, in ambito salvezza, per le ragazze guidate dal duo Volpara-Lotta.

Primo set già a totale appannaggio delle alessandrine che dominano le avversarie concludendo con un netto 25-12. Il leitmotiv della partita si ripropone anche nel secondo set. E dopo una fiammata delle torinesi che si erano portate avanti per 5-6, è la squadra mandrogna a inanellare un filotto di 7 punti consecutivi che hanno dato il là alla rimonta e alla vittoria per 25-14. Il terzo e ultimo set ha visto ancora capitan Demagistris e compagne sugli scudi.

Al termine di una prima parte molto equilibrata e arrivata sul 16-15 le alessandrine hanno premuto nuovamente sull’acceleratore portando a casa il set 25-20 ma soprattutto un netto 3-0, fondamentale per la corsa salvezza.

“Non mollare mai. Nulla è impossibile e questa bella vittoria lo dimostra – il commento del presidente Mauro Bernagozzi – bisogna ora mantenere lo stesso approccio aggressivo e propositivo nelle ultime tre gare della stagione per non lasciare nulla di intentato. Siamo partiti con un progetto e più precisamente quello di far crescere le ragazze del nostro vivaio, ragazze che ci seguono dal minivolley, e partita dopo partita, con soddisfazione, le stiamo vedendo crescere e migliorare”.