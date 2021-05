Spaccata nella notte ai danni di un Pub in via Milano, rubato il registratore di cassa, ancora una volta ignoti i responsabili

Alessandria – Ennesima spaccata ad Alessandria. Domenica notte ignoti hanno sfondato la porta d’ingresso del locale “Tigella Bella” in via Milano che, come raccontato dal titolare Raf Tempesta, aveva già subìto, in passato, azioni del genere. Chi ha divelto la porta di ingresso del locale è riuscito a entrare e a portare via il registratore di cassa che custodiva solo qualche manciata di euro. Rimane però il danno tra serramenti da rifare e apparecchiature distrutte. Tutto questo in un periodo già difficile.

Nel capoluogo è l’ennesimo episodio di vandalismo notturno che si è registrato ai danni di un locale nell’arco degli ultimi due mesi.

Ad aprile erano avvenute tre spaccate in tre giorni: la prima martedì 13 aprile al centro estetico Dedicata in via Faà di Bruno, la seconda il 14 ai danni del Bar Punto H in Spalto Marengo e la terza il 15 all’ortopedia Raffaelli, in via Venezia, davanti all’Ospedale Civile. Il 19 aprile, infine, era stata danneggiata una delle vetrine della parafarmacia Farmabenessere in via Dante ma, nonostante le telecamere della videosorveglianza, la Polizia Municipale non è ancora riuscita a individuare gli autori degli atti vandalici.