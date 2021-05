Tiro con l’arco: fine settimana ricco di medaglie per gli arcieri alessandrini

Alessandria – Tre ori, tre argenti e un bronzo per gli arcieri della “Città della Paglia”, impegnati ieri ad Alessandria nella gara Interregionale di tiro alla Targa, kermesse che ha visto la presenza di circa 50 arcieri provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

Ad aggiudicarsi l’oro sono stati Emma Bergamasco, nella Categoria Arco Olimpico Allieve Femminile, Marco Cortello, del Dlf, Arco Compaund Master Maschile, e Renato Ferrari, del Marengo, Arco Nudo Master Maschile.

L’Argento è andato a Nicolae Florin Spasiuc, Arco Olimpico Senior Maschile, Sara Debandi, Arco Olimpico Allieve Femminile, e Luca Lavezzaro, Arco Compaund Senior Maschile.

Bronzo, infine, per Federico Puglisi, del Dlf, Arco Olimpico Allievi Maschile.

A Volpiano, in provincia di Torino, ennesimo podio per Federico Panico al Campionato Regionale di Tiro di Campagna 12+12.

Bronzo per Simone Maestri, Arco Nudo Senior Maschile, infine ottavo posto per Luigi Gastaldi, Long Bow Maschile.