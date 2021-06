A Gavi un’aula informatica dedicata a Matteo Gastaldo, uno dei pompieri morti a Quargnento

Gavi – Grazie ad un’iniziativa da parte del Rotary Club Gavi Libarna, è stata dedicata un’aula della scuola media di Gavi a Matteo Gastaldo, il vigile del fuoco morto a 47 anni nello scoppio avvenuto a Quargnento il 5 novembre 2019, insieme ai colleghi Antonio Candido e Marco Triches.

In questo modo il Rotary club Gavi Libarna vuol rendere omaggio a Gastaldo, gaviese di nascita come la sua famiglia, titolare della storica gelateria ”Bar Matteo 1946” e dare allo stesso tempo la possibilità agli alunni di avere strumenti adeguati per studiare. Nell’aula sono infatti già presenti ventiquattro nuovi computer, donati dal Rotary insieme all’associazione Quelli del Ponte Morandi e al Consorzio tutela del Gavi. Dal prossimo settembre, inoltre, Elena, la figlia di Matteo Gastaldo, frequenterà proprio la media di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

In memoria del vigile del fuoco saranno anche poste due targhe, una piccola sulla porta dell’aula e una più grande all’interno dell’aula stessa. La cerimonia è in programma lunedì 7 giugno.

L’evento era stato programmato inizialmente il 5 novembre 2020, in occasione del primo anniversario della strage di Quargnento, ma le restrizioni dovute al coronavirus, decise pochi giorni prima dal governo per l’innalzamento del numero dei contagi, costrinsero gli organizzatori a rinviare tutto a data destinarsi.

Foto tratta da “La Repubblica”