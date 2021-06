Francesca Chessa lascia Forza Italia per Fratelli d’Italia

Novi Ligure – Un altro “acquisto” importante di Fratelli d’Italia che, oltre ad aumentare i voti, accoglie ex politici berslusconiani. Stamane la consigliera comunale di Novi Ligure Francesca Chessa ha infatti ufficializzato il suo addio a Forza Italia e il passaggio al partito di Giorgia Meloni. “Mi riconosco nelle linee programmatiche del partito – ha detto Chessa – e nella leadership di Giorgia Meloni e di Guido Crosetto, in valori importanti come il senso della famiglia e il bisogno di rafforzare la sicurezza”. La consigliera comunale novese ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare Forza Italia: “Dopo Berlusconi il partito non ha saputo rinnovare la sua classe dirigente e questo problema ha avuto ripercussioni anche a livello locale, non c’era una linea di condivisione”. Chessa ha comunque confermato il suo appoggio all’attuale giunta novese guidata dal sindaco Giampaolo Cabella (Lega) mentre in consiglio comunale passerà al Gruppo Misto.