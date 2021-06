Giovane albanese massacrato da due bulli ma la gente di Novi se ne frega e tira dritto: nessuno è intervenuto

Novi Ligure – La sua sola colpa è quella di essere albanese e per questo è stato preso a botte, colpito da un “pugno di ferro”.

Chiede giustizia un padre il cui figlio è stato vittima di un brutale pestaggio a Novi Ligure, nella piazza vicino alla stazione ferroviaria. Il ragazzo è uno studente dell’Itis Ciampini di Novi da tanti anni integrato in città eppure diventato recentemente bersaglio di giovani razzisti.

Il quindicenne dovrà essere sottoposto venerdì a un intervento al reparto maxillo-facciale di Alessandria per le lesioni a uno zigomo, a causa di un pestaggio avvenuto sotto gli occhi di decine di passanti, davanti alla stazione ferroviaria. Ma nessuno è intervenuto in sua difesa. Perché?

Possibile che nessun novese, testimone della brutale aggressione, poteva fare qualcosa?

Pare proprio di no, nessuno ha voluto “scomodarsi” per dare una mano al ragazzo che adesso dovrà ricorrere alla cure mediche.

Secondo quanto ricostruito dal ragazzo stesso, era appena uscito da scuola insieme ad un suo cugino. Stavano andando a casa quando davanti alla stazione dei treni sono stati affrontati da due ragazzi che conoscevano già perché abituali provocatori. Secondo il racconto dei due giovani gli aggressori sarebbero due liceali di Novi, di 16 e 17 anni che, di fronte alla scalinata della stazione ferroviaria, hanno sferrato un pugno di ferro sulla tempia del giovane albanese.

Il minorenne, aiutato dal cugino, è riuscito ad arrivare a casa: ma, prima che entrasse, un conoscente vedendo le ferite e la sofferenza del giovane, lo ha accompagnato al Pronto soccorso. I medici lo hanno ricoverato per un trauma cranico: prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

Sempre secondo il racconto del ragazzo e del padre, i due bulli avrebbero agito con la consapevolezza di fare del male, in quanto il tirapugni è a tutti gli effetti un’arma impropria. Pur essendo in libera vendita, c’è una norma che ne proibisce di usarlo fuori da casa.

I carabinieri hanno identificato gli aggressori e stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso, poiché anche uno dei due assalitori sarebbe finito al Pronto soccorso, colpito a sua volta dall’aggredito in un tentativo di difesa.