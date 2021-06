Alessandria – Nel corso dei consueti controlli finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive degli immobili di proprietà dell’Atc, stamane la Polizia Municipale di Alessandria è intervenuta in via Gandolfi, al quartiere Cristo. In uno degli alloggi, infatti, si trovava senza averne diritto un quarantaseienne tunisino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, al termine dei necessari accertamenti, è stato denunciato per i reati di invasione di terreni e fabbricati.