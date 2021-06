Polizia in azione ad Asti lo scorso fine settimana: due arresti in un giorno

Asti – Fine settimana intenso, quello appena trascorso, per la Polizia di Asti che ha effettuato due arresti nello stesso giorno per comportamenti violenti. Sabato scorso, infatti, una donna ha chiamato spaventata la sala operativa della Questura, raccontando di essersi nascosta a casa di una vicina, dopo essere stata aggredita dal figlio, appena diciottenne. Gli agenti delle Volanti si sono diretti nei pressi dell’abitazione della donna – che si trova nella zona ovest di Asti – e hanno arrestato in flagranza il figlio, per maltrattamenti in famiglia. La madre ha raccontato di essere entrata nella stanza del figlio per prendere una borsa con panni sporchi, il ragazzo ha dato in escandescenza mettendosi a urlare e ha aggredito la mamma. Il giovane è stato portato in carcere a Quarto.

Sempre sabato gli agenti delle Volanti sono intervenuti per un litigio in strada tra due donne. Una di queste, una quarantasettenne con precedenti, ha però aggredito gli agenti in servizio, intervenuti per sedare il litigio. In particolare, la donna ha strappato la mascherina dal viso di un poliziotto costringendo così gli agenti a metterle le manette. Portata negli uffici della Questura, la donna ha continuato a inveire tentando di colpire con calci e pugni gli agenti.

La donna è stata quindi arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposta agli arresti domiciliari. È stata anche denunciata perché trovata con un coltellino e altri strumenti pericolosi che potenzialmente avrebbe potuto usare.