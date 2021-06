Pugilato: Luciano Randazzo sul ring di Parigi a caccia del titolo europeo

Valenza – Tornerà presto sul ring Luciano Randazzo, il portacolori della Boxe Valenza che il 13 luglio sfiderà il francese Massi Tachour nel match valido per la cintura dell’Unione Europea dei superleggeri. L’incontro si disputerà nella periferia di Parigi, a Fontenay sous Bois. Soddisfatto il pugile valenzano che sarà allenato, come sempre, da Adriano Gadoni.

L’avversario, Tachour, classe 1991, ha un anno in più di Randazzo e in carriera ha totalizzato 15 vittorie e 4 sconfitte.

“Un pugile alla mia portata, me la giocherò fino in fondo. Voglio portare il titolo in Italia” ha dichiarato Randazzo.