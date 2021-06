L’Alessandria batte la Feralpisalò grazie a un gol di Arrighini e va in semifinale

Alessandria (Alessandria 1 – Feralpisalò 0) – L’Alessandria è in semifinale. In un “Mocca” col pubblico la squadra allenata da mister Longo ha battuto di misura la Feralpisalò staccando così il pass per accedere al turno successivo.

Di Arrighini il gol decisivo per i piemontesi anche se il risultato finale avrebbe potuto essere più ampio per quanto si è visto in campo.

Longo ripropone Parodi in difesa, inserendo Casarini a centrocampo. Confermato anche Chiarello, con il compito di di lavorare sul play Carraro, come era tre giorni fa a Salò, In attacco la novità è Corazza dall’inizio. Feralpi senza Guerra, neppure in panchina: Pavanel preferisce la velocità, con Ceccarelli dall’inizio e Miracoli in panchina, schierando Tulli centrale in un tridente di movimento.

Avvio agguerrito dei Grigi: sul cross di Mustacchio, colpo di testa di Corazza ma l’arbitro fischia un intervento falloso dell’attaccante.

Al 14′ cross teso di Mustacchio, vola De Lucia, impedendo la deviazione di Bruccini.

Al 15′ occasione Feralpi: azione viziata da un fallo su Casarini, palla a D’Orazio che calcia, respinge Pisseri sui piedi di Ceccarelli, che calcia a botta sicura, salva tutto Di Gennaro.

Al 45′ clamorosa occasione gol per L’Alessandria: sponda di Corazza per Bruccini, che ha la porta spalancata, ma il giocatore calcia addosso a De Lucia che salva tutto.

Al 47’ l’Alessandria passa in vantaggio: cross di Parodi da destra, Arrighini colpisce di testa e infila De Lucia.

Il primo tempo finisce 1-0 per i Grigi.

Nella ripresa squadre in campo con le stesse formazioni con cui hanno chiuso il primo tempo.

Al 14′ altra ghiotta occasione per il raddoppio dei Grigi: scatta Corazza in contropiede, palla ad Arrighini, che cerca la conclusione più difficile. sarebbe solo da appoggiare, invece angola e De Lucia ci arriva.

Al 36’ doppia occasione gol per l’Alessandria: prima Chiarello tutto solo calcia addosso a De Lucia che si salva con i piedi e poi Giorno calcia alto.

Per quanto concerne i cambi l’Alessandria ha fatto entrare Eusepi, Giorno, Cosenza, Di Quinzio e Stanco rispettivamente per Corazza, Bruccini, Parodi, Chiarello e Arrighini.

Nel finale da registrare un bel tiro di Celia, però troppo potente per la deviazione vincente di Stanco.

Dopo 5’ di recupero l’arbitro fischia la fine. L’Alessandria vince e accede alla semifinale. L’avversario dei Grigi sarà l’Albinoleffe dato che i bergamaschi hanno infatti sovvertito il pronostico battendo 1-0 il Catanzaro nel match di ritorno in trasferta grazie al gol di Gelli, a sei minuti dalla fine. I piemontesi giocheranno il match di andata in trasferta, domenica 6 giugno. Mercoledì 9 giugno è in programma il ritorno, al “Moccagatta”.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi (39’st Cosenza), Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini (20’st Giorno)i, Celia; Chiarello (39’st Di Quinzio), Corazza (20’st Eusepi), Arrighini. A disp.: Crisanto, Podda, Gazzi, Frediani, Macchioni, Mora, Rubin, Stanco. All.: Longo

Feralpisalò (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchett, Giani (29’st Morosini); Hergheligiu (16’st Gavioli), Carraro, Scarsella: D’Orazio (20’pt Miracoli), Tulli, Ceccarelli (16’st Petrucci.) A disp.: Liverani, Brogni, Iotti, Petrucci, Venturelli,Pinardi, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. All.: Pavanel

Arbitro: Bitonti di Bologna

Reti: pt 47′ Arrighini

Ammoniti: Bruccini, Legati, Carraro, Eusepi per gioco falloso, Cosenza (dalla panchina), Celia per comportamento non regolamentare

Corner: 3-2

Recuperi: 2+5

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 310 paganti. In tribuna il segretario della Lega Pro Paolucci e il giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa.