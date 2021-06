‘Ndrangheta: pene ridotte per i big della locale di Asti

Asti – La Corte d’Appello di Torino sul processo Barbarossa che riguardava quindici imputati di ‘Ndrangheta fra Asti e Costigliole, ha ridotto di oltre il 30%, le pene previste in primo grado. Quasi tutti gli imputati hanno scelto di concordare la pena con la procura generale. Spicca il caso di Michele Stambè, l’imputato che è riuscito a ottenere uno sconto di pena del 50%. Stambè, infatti, è passato da venti a dieci anni. Rocco Zangrà è passato da dodici anni e otto mesi a sei anni e sei mesi. Daniele Stambè da nove a sei anni. Vincenzo Emma è stato ancora una volta condannato a dieci anni. Giuseppe e Adriano Emma sono stati condannati a sei anni e sei mesi. Gianfranco Guzzetta dovrà scontare sei anni (nove anni in primo grado), Agim Lena tre anni (contro cinque anni e quattro mesi), Massimo Marchiori otto mesi (contro tre anni e quattro mesi), Salvatore Stambè sette anni (erano undici anni e otto mesi in primo grado), Salvatore Carè otto anni (contro undici), Luca Scrima nove anni e nove mesi (contro quattordici anni e otto mesi), Giuseppe Catarisano sei anni (contro nove anni e quattro mesi), così come il figlio Ferdinando. Bruno Agostino nove anni e dieci mesi (contro dieci anni e quattro mesi in primo grado). Sono stati confermati i risarcimenti per i Comuni di Asti e Costigliole, costituiti in parte civile con l’avvocato Giulio Calosso, di 250.000 e 100.000 euro. I protagonisti del processo di secondo grado sono stati ritenuti i vertici dell’organizzazione e anni fa avevano scelto il rito abbreviato, proprio per poter ottenere sconti di pena. Di loro, soltanto uno, Bruno Agostino, ha deciso per il processo ordinario. L’inchiesta “Barbarossa” scaturisce dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Asti. Gli imputati sono ritenuti esponenti della locale della ‘Ndrangheta di Asti attiva tra Costigliole, Asti e Alba.