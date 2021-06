Pallacanestro Serie A2 playoff: vittoria sul filo di lana per Bertram Derthona che in semifinale se la vedrà con Eurobasket Roma

Voghera (Bertram Derthona – OraSì Ravenna 78-76) – Bertram Derthona ha fatto l’impresa. La vittoria in gara 5 contro Ravenna vale la prima semifinale in Serie A2 per il club bianconero, al termine di una partita condotta per larga parte del primo tempo. Nella ripresa Derthona ha subìto il rientro e il sorpasso ospite, poi ha riallungato, resistito e vinto allo scadere con un tiro sulla sirena di Sanders, nel più classico finale thrilling col PalaOltrepò che è esploso di gioia per una vittoria emozionante.

Primo quarto intenso e fisico: i Leoni lo conducono fin dalle prime battute e lo chiudono avanti 23-20. Nella seconda frazione i bianconeri subiscono la fluidità offensiva di Ravenna, che opera il sorpasso e passa a condurre per 37-40 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la gara scorre sui binari dell’equilibrio, in un botta e risposta tra due formazioni che mostrano tutte le loro qualità: alla mezz’ora è 59 pari. Nell’ultimo periodo i Leoni provano l’allungo decisivo in avvio (66-59), ma Ravenna non molla e riesce a tornare a contatto, impattando la partita con un canestro in penetrazione di Cinciarini a 9 secondi dal termine (76-76). La rimessa finale è nelle mani di Sanders che attende e poi attacca in penetrazione, appoggiando alla tabella allo scadere.

Il Derthona vince 78-76 e si guadagna la semifinale contro l’Eurobasket Roma. Gara 1 sabato 5 giugno al PalaOltrepò alle 20:45.

Bertram Derthona-OraSì Ravenna 78-76 (23-20, 37-40, 59-59)