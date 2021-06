Podismo: il monferrino Gianfranco Cucco ha vinto la 36° edizione della “Bric e Fos” che si è svolta a Trino Vercellese

Trino Vercellese – È stato il monferrino Gianfranco Cucco, di Terruggia e portacolori della Vittorio Alfieri Asti, ad essersi aggiudicato oggi, in campo maschile, a Trino Vercellese la trentaseiesima “Bric e Fos-Memorial Alberto Savio” disputata nel Bosco della Partecipanza ed organizzata dal Gruppo Podistico Trinese. In campo femminile a prevalere su tutti è stata Rosa Erario (Team Peretti).

Sono 217 gli atleti che sono giunti al traguardo alla cascina Guglielmina.

Nella classifica assoluta maschile vittoria quindi per Cucco che ha coperto i 9,5 chilometri del tracciato in 36 minuti e 3 secondi, davanti a Matteo Volpi (Solvay), e Giovanni Brattoli (Atletica Desio).

Nella assoluta femminile la Erario ha completato il tracciato in 41 minuti e 43 secondi, seguita da Laura Rao (Doratletica) e Elisa Almondo (Dragonero).