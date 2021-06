Ragazzino precipita da un muraglione, ma cade su un materasso abbandonato e si salva

Genova – Non sempre il disordine urbano è negativo. Sarà antiestetico ma a volte serve. Come è successo ieri notte dalle parti di Forte Begato (nella foto) al quartiere Righi dove un ragazzino, che era con alcuni amici, forse dopo aver bevuto qualche birra di troppo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un muraglione alto dieci metri. Gli altri hanno sentito il tonfo ma per il buio non hanno visto niente, poi uno di loro ha chiamato l’amico nella remota speranza che fosse ancora vivo. Speranza premiata perché il giovane ha risposto al richiamo. Era finito proprio sopra un grosso materasso abbandonato che ha attutito il colpo e si è salvato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il giovane in codice giallo all’ospedale Galliera per gli accertamenti.