Arrestato il marocchino che aveva rapinato un novantenne in centro a Novi Ligure

Novi Ligure – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia hanno eseguito, ieri e ne hanno dato comunicazione oggi, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta del pm Alessio Rinaldi, nei confronti del responsabile della violenta rapina commessa nel pomeriggio del 6 aprile scorso, in via Giacometti, a pochi metri dal Municipio, ai danni d’un novantenne novese che era stato violentemente colpito per due volte al capo da una persona che lo aveva aggredito alle spalle. L’uomo, che camminava aiutandosi con un bastone, era caduto a terra e il malfattore gli aveva sottratto il borsello, con anche il portafoglio, per poi darsi alla fuga. Soccorso da alcuni passanti, tra cui il sindaco Gian Paolo Cabella, l’anziano era stato accompagnato in ospedale dal 118. Subito era stata avviata una rapida e intensa attività d’indagine da parte degli uomini dell’Arma. La traccia principale era costituita da un cellulare, ritrovato da un passante poco lontano dal luogo dell’aggressione, risultato appartenere a un marocchino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio nazionale. Da qualche giorno si trovava ai domiciliari a Novi dopo l’arresto in flagranza, il 31 marzo, da parte dei carabinieri di Capriata d’Orba, in seguito a indagini che avevano coinvolto molte pattuglie, perché ritenuto responsabile di tre furti e una rapina impropria commessi in sequenza, in circa due ore, nei comuni di Predosa e Capriata d’Orba. Prima rinchiuso nella casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria, poi finito agli arresti domiciliari, quindi e Evaso, era andato in centro a Novi vedendo il novantenne, seguendolo e poi aggredendolo. Mappate le telecamere anche in prossimità dell’abitazione del marocchino (non ne erano presenti vicino al luogo della rapina in via Giacometti), sono state visionate ore di filmati, fino a individuare la vittima e, quindi, a notare la sagoma di un uomo incappucciato che pareva seguirlo. Poiché il marocchino – per fornire una storia credibile, aveva denunciato che il cellulare gli era caduto dal terrazzo dell’abitazione in cui si trovava nella mattinata e che, quindi, gli era stato rubato – i militari hanno minuziosamente smontato la ricostruzione del furto. Infine, hanno ricercato e trovato proprio nella disponibilità del nordafricano gli indumenti indossati dal rapinatore e ritratti nei pochi frame in cui era stato fotografato. L’11 aprile il 37enne era stato arrestato in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari dalla Stazione di Novi Ligure e ricollocato ai domiciliari dopo il processo per direttissima. Il 13 aprile è stato nuovamente arrestato su ordinanza di custodia cautelare, su richiesta del pm e segnalazione dei carabinieri, evidenziando l’inaffidabilità dell’uomo. Per tratteggiarne la notevole pericolosità, si rimarca il fatto di svariati precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio, oltre alla lunga detenzione in carcere, fino a poco più di un anno fa, dopo l’arresto nel 2014 per la violenta rapina con sequestro di persona e lesioni in danno del parroco di Predosa, fatti per i quali era stato condannato.