Cacciatori nel mirino a Vignole Borbera: spari vicino alle abitazioni

Vignole Borbera – Attimi di paura, nei giorni scorsi, a Vignole Borbera, in località Fornace, alla periferia del paese verso Borghetto, per degli spari vicino alle case a lato della provinciale 140 della Val Borbera. Si tratta di cacciatori e da parte sua il sindaco di Vignole, Giuseppe Teti, che si occupa di gestire la caccia in Val Curone e Val Borbera, ha segnalato l’episodio all’Ambito territoriale di caccia (Atc) Al3 di Tortona e sta attendendo una risposta.

La zona è, infatti, abitata, in tanti vanno a passeggiare da quelle parti e fino a due anni fa, secondo quanto spiegato dal primo cittadino, rientrava in una zona di ripopolamento e cattura della selvaggina, quindi non si poteva sparare e le case erano tutelate. La Regione ha poi cancellato questa zona e così sono arrivati i cacciatori. In Consiglio comunale si era votato contro la proposta ma non è servito a nulla: Regione e Atc sono andati avanti lo stesso.

Di recente, sempre in zona Fornace, è stato anche trovato un cinghiale ucciso da una fucilata, forse già vittima di una trappola dei bracconieri dato che aveva le zampe anteriori quasi del tutto amputate.

La paura e la rabbia serpeggiano, dunque, tra gli abitanti di questa zona della Val Borbera. Sembra, infatti, che sia stata autorizzata la caccia di selezione al cinghiale, comunque pericolosa, oltretutto senza le segnalazioni sul territorio della presenza di cacciatori, come avviene con le squadre dei “cinghialisti”: i cacciatori indossano i giubbotti arancioni e le aree sono delimitate. Invece, con la caccia di selezione nessuno si accorge di nulla, finché non si sente lo sparo. Di recente, un’abitazione fuori paese a Stazzano era stata bersagliata a colpi di fucile e furono colpite le finestre. All’interno la proprietaria, incinta. In quel caso erano intervenuti i carabinieri.