Camion che trasporta paglia va a fuoco, traffico bloccato per un’ora

Alessandria – Un Camion che trasportava paglia ha preso fuoco stamane verso le undici lungo la tangenziale per Acqui Terme, cento metri prima dello svincolo per Oviglio. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alessandria che hanno avuto ragione delle fiamme verso mezzogiorno, dopo aver sganciato la motrice che è stata messa in sicurezza. Ancora ignote le cause dell’incendio per cui i carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti. Il traffico è stato interrotto per circa un’ora nei due sensi di marcia mentre è in corso la bonifica dell’area. Non si registrano vittime.