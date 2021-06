Cerutti: domani l’incontro con la cordata Rinascita ma restano molti dubbi da parte dei sindacati

Casale Monferrato – Quale sarà il futuro della Cerutti? Si accavallano le ipotesi sul destino della storica azienda casalese dopo l’annuncio da parte dei curatori fallimentari della Officine meccaniche Cerutti spa di Casale e della Cerutti Packaging Equipment di Vercelli relativo alla prima offerta vincolata, quella da 5 milioni della multinazionale svizzera Bobst, presa come base per l’asta indetta per il 30 giugno.

Da parte loro i sindacati sperano che anche la seconda offerta, quella di Rinascita, domani è previsto un incontro tra i curatori fallimentari e gli imprenditori di questa seconda cordata, sia vincolata al più presto. Obiettivo delle Rsu sarebbe, infatti, quello di far lievitare il numero degli addetti da assumere alla luce anche del fatto che chi si aggiudicherà l’asta dovrà anche provvedere alla “buonuscita” di coloro che non saranno assunti. In numeri si tratta di circa 1 milione e 800.000 euro, che quindi andranno sottratti dall’offerta.

Con la nascita della Newco Gruppo Cerutti srl ai lavoratori dei precedenti fallimenti erano stati promessi 15.000 euro. Di questi soldi chi non era entrato nella nuova società ha avuto un anticipo di 2000 euro. A luglio dovrebbero arrivare i restanti 13.000 euro pattuiti ma chi non fa parte del “pacchetto” non ha invece ancora visto un euro. Inoltre non si hanno ancora certezze sulla cassa integrazione, su cui continuano a latitare le risposte. L’augurio, da parte dei sindacati, è che qualche chiarimento arrivi dal tavolo con Rinascita previsto domani anche se la paura di una “partita a poker tra le parti” resta concreta: un ipotetico scenario fatto di bluff, offerte e rilanci, fino al 29 giugno quando dovranno pervenire le offerte, che non entusiasma i sindacati. L’asta si terrà poi il 30 giugno a Milano, nello studio dell’avvocato Salvatore Sanzo, curatore fallimentare insieme a Ignazio Arcuri.

Come però spiegato da Ivan Terranova, della Fiom Valsesia Vercelli, quello che più preme ai sindacati è cercare di mantenere il più alto numero di lavoratori possibile, che sia Rinascita o Bobst.

Ma intanto si sta ancora aspettando una risposta sulla cassa. I curatori hanno spiegato che è già stata presentata richiesta autorizzativa per il rinnovo della cassa covid per i mesi di maggio e di giugno. La palla passa al Tribunale di Vercelli, con le organizzazioni sindacali pronte comunque ad un terzo presidio davanti al palazzo di giustizia se una risposta non dovesse arrivare nel giro di pochi giorni.

Prima la cassa quindi, per dare respiro ai lavoratori, poi l’attenzione delle organizzazioni sindacali sarà tutta per l’asta in cui anche loro cercheranno di giocarsi le carte migliori.