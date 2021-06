Domenica in occasione del match Casale-Vado riapre il “Natale Palli”

Casale Monferrato – Per la partita Casale – Vado in programma domenica 6 giugno, alle 16, riaprirà ai tifosi, con capienza limitata (25%), lo stadio “Natale Palli”. Sarà esclusa al pubblico la gradinata coperta in quanto soggetta a lavori di restauro.

Non essendo arrivata nessuna comunicazione in merito da parte della Federazione rimangono in vigore le normative previste a inizio stagione:

– Vendita dei biglietti fino a esaurimento capienza ridotta esclusivamente in prevendita con posto assegnato.

– Obbligo di indossare la mascherina, rispetto del distanziamento, presentarsi allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita allegando autocertificazione.

– La prevendita dei biglietti di tribuna si terrà venerdì e sabato all’ufficio dello stadio, posto sotto la gradinata coperta dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30 e domenica dalle 10 alle 14.

– La prevendita dei biglietti di gradinata scoperta si terrà venerdì e sabato dalle 10 alle 18 e domenica mattina dalla 10 alle 14 al bar “La Sassoneria” Viale Ottavio Marchino 23.

I biglietti non saranno venduti a ridosso della partita. Per motivi di ordine pubblico è inibito l’accesso all’impianto alla tifoseria ospite.

Prezzo biglietto: tribuna coperta numerata 10 euro (entrata da via Bruno Buozzi). Gradinata scoperta numerata 8 euro (entrata da Via Umberto Caligaris). Ingresso gratuito per gli Under 14.

Non saranno concessi accrediti se non quelli previsti dal regolamento Figc.