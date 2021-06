Grigi: in semifinale playoff ci sarà l’Albinoleffe

Alessandria – Sarà l’Albinoleffe il prossimo avversario dei Grigi nella semifinale playoff di Serie C. I bergamaschi hanno ribaltato il pronostico battendo 1-0 il Catanzaro nel match di ritorno in trasferta grazie al gol di Gelli, a sei minuti dalla fine.

I piemontesi giocheranno il match di andata in trasferta, domenica 6 giungo mentre mercoledì 9 è in programma il ritorno, al “Moccagatta”. In caso di parità di gol non si guarderà alla classifica ma si disputeranno i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.