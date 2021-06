Pallavolo femminile: netta sconfitta per l’Alessandria contro l’Asd Allotreb

Alessandria – Dopo la vittoria nella partita di sabato scorso contro il Leinì, l’Alessandria Volley ha ceduto il passo all’Asd Allotreb. Nella trasferta di San Mauro Torinese le ragazze del duo Lotta-Volpara sono state, infatti, sconfitte nettamente per 3-0.

Partenza con il freno a mano tirato per le alessandrine che, anche a causa di poca determinazione rispetto agli ultimi match, hanno commesso diversi errori portando le avversarie sin da subito a prendere il largo. Primo punto per l’Allotreb che chiude la frazione di gioco sul 25 a 16. All’inizio del secondo set l’Alessandria Volley sembra riscuotersi dal proprio torpore iniziale dando vita a un testa a testa durato sino al 14-13 per le alessandrine. Uno strappo deciso e importante delle padrone di casa ha però consegnato il 25 a 19 alla squadra di San Mauro Torinese.

Nel terzo set coach Volpara butta nella mischia volti nuovi nel tentativo di mescolare un po’ le carte. Ne è nato un set buono anche se non brillantissimo nel gioco. Il punteggio non subisce allunghi da entrambe le parti fino e un 18 a 18 che prospetta un lungo equilibrio. Alcuni errori e una mancanza di precisione nei colpi d’attacco hanno permesso alle torinesi di portare la testa avanti e chiudere 25 a 20 per il 3-0 finale.