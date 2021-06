Si toglie la vita impiccandosi in camera da letto

Alessandria – Non c’è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione, per Stefano Mandirola, 59 anni, abitante al Villaggio Commercianti ad Alessandria. L’uomo ieri mattina, dopo essersi chiuso in camera da letto, si è tolto la vita impiccandosi al lampadario della stanza. A trovarlo, al suo rientro a casa, è stata la moglie che ha dato subito l’allarme chiamando il 118.

Sconcerto e dolore oltre che per i familiari anche per gli amici: Mandirola era infatti molto conosciuto in città.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma è stata messa a disposizione della famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sembra che Mandirola soffrisse già da tempo di crisi depressive e questo lo avrebbe spinto a compiere il gesto estremo.