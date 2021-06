Trovato morto l’uomo di 76 anni che si era allontanato da casa mercoledì

Villalvernia – È stato trovato stamane, all’alba, morto accanto a un traliccio che sorregge la linea dell’alta tensione nella campagna tra Villalvernia e Cassano Spinola, l’uomo di 76 anni, un imprenditore molto conosciuto nella zona tra Tortonese e Novese, che era misteriosamente scomparso ieri dalla sua abitazione.

In serata, non vedendolo rientrare a casa, il figlio aveva dato l’allarme e i Carabinieri di Novi Ligure, con l’aiuto dei volontari che conoscono il territorio, avevano iniziato le ricerche che sono poi andate avanti sino all’alba di stamane quando l’uomo è trovato privo di vita.

Sul luogo del ritrovamento, oltre agli uomini della Benemerita, è arrivato anche il magistrato per avviare le indagini. L’identità del settantaseienne è ancora protetta dal riserbo degli inquirenti che indagano sul tragico fatto.