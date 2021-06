Ciclismo: presentato il Giro d’Italia Donne 2021, quattro tappe in Piemonte

Alessandria – È stato presentato ufficialmente ieri il Giro d’Italia Donne 2021, competizione che prenderà il via da Fossano, provincia di Cuneo, il prossimo 2 luglio per concludersi domenica 11 luglio al termine di 10 tappe variegate ed oltre 1.000 chilometri attraverso quattro Regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Diverse le novità previste quest’anno: per la prima volta nella storia della competizione saranno trasmettessi live intorno alle ore 15 gli ultimi chilometri di ogni tappa e l’arrivo sulle piattaforme streaming e i canali social di PMG Sport, organizzatore dell’evento.

Si partirà con una cronosquadre da Fossano a Cuneo per poi nella seconda tappa affrontare un dislivello superiore 1.000 metri da Boves a Prato Nevoso. Terza frazione ancora interamente in terra piemontese con i 135 chilometri da Casale Monferrato fino a Ovada, percorso in gran parte collinare.

Si lascerà il Piemonte il giorno successivo con una crono individuale che da Fondovalle di Formazza salirà fino alla Cascata del Toce, che con i suoi 1.714 metri rappresenta la quota massima di questa edizione. Seguiranno poi tre tappe lombarde: si parte dal centro di Milano per arrivare, dopo 120 km, fino a Carugate.

Il giorno dopo la tappa più lunga di questa edizione della Corsa Rosa: 155 chilometri lungo il Lago di Como che vedranno Colico come punto di partenza ed arrivo. L’8 luglio 110 chilometri in provincia di Brescia da Soprazzocco di Gavardo a Puegnago del Garda.

L’ottava tappa sarà l’unica che attraverserà due Regioni: si parte da San Vendemiano in Veneto per arrivare, dopo 130 chilometri, a Mortegliano in Friuli Venezia Giulia, regione dove ci sarà il gran finale, prima, con i 120 chilometri con 1.124 metri di dislivello, da Feletto Umberto al Monte Matajur, poi, con il gran finale di 113 chilometri da Capriva del Friuli a Cormòns, dove sarà incoronata la vincitrice di quest’anno.