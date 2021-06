Con l’arrivo dell’estate torna il cinema all’aperto a Ovada

Ovada – Anche quest’estate ad Ovada tornerà il cinema all’aperto. Nei giardini della Scuola di musica, in via San Paolo, per il cinema Splendor. A sostenere l’iniziativa delle proiezioni all’aperto, tornate in auge nell’estate 2020 a causa della pandemia dopo 15 anni, è il Comune.

Nel dettaglio il progetto sarà sostenuto con 15.000 euro più Iva, come spiegato dall’assessore alla Cultura Roberto Pareto. L’anno scorso abbiamo l’iniziativa attirò in media 30-40 spettatori a serata, ovviamente con alcuni film più gettonati e altri meno. Numeri che hanno convinto il Comune a rilanciare il progetto.

La formula pensata sarà uguale a quella della stagione passata: sedie distanziate, cuffie per gli spettatori, in modo da evitare fastidi ai residenti attorno, sanificazioni dopo ogni spettacolo.

A giorni i primi film, la scorsa estate le proiezioni erano iniziate a luglio.