Novi Ligure – A causa della rottura in tarda mattinata di un tubo dell’acquedotto l’area di Via Edilio Raggio davanti all’ospedale San Giacomo si è trasformata in un lago. Gli uomini di di Acos sono intervenuti per riparare il guasto, mentre si sono verificati disagi alla viabilità in entrambi i sensi di marcia. Alcune abitazioni della zona sono rimaste senza acqua.