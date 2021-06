Vela: Alessandria Sailing Team terza in Toscana alla 151 Miglia – Trofeo Cetilar

Livorno – Buon risultato per l’Alessandria Sailing Team che su Spirit of Nerina ha portato a casa il bronzo in classe X35 (su 60 barche) dalla 151 Miglia-Trofeo Cetilar, 12° edizione, che si è disputata il 2 giugno nello specchio di mare tra Livorno e Punta Ala.

Nono posto in classifica generale su 145 barche. L’arrivo al traguardo è stato in tempo record intorno alle ore 20:20 (gli scorsi anni era sempre intorno a mezzanotte).

Protagonisti della bella gara sono stati Gianluca Viganò, Paolo Sena, Oscar Montrucchio, Paolo Ricaldone, Gabriele Spotorno e i tre nuovi arrivi Fabio Costa di Genova, Fabio Pareti di Chiavari e Luciano Cuttari di Torino.

Spirit of Nerina si trova ora in cantiere a Savona, dove resterà in secca fino al prossimo settembre. Nel frattempo, si provvederà a riparare un piccolo danno fatto ad una presa a mare nel corso del trasferimento da Capri a Livorno.

L’Alessandria Sailing Team sta valutando la partecipazione al Trofeo Grimaldi di Saint Tropez il prossimo mese di ottobre.