Biglietti per la gara al “Mocca” dei Grigi contro l’Albinoleffe: prelazione per chi era allo stadio domenica scorsa

Alessandria – Ha preso il via ieri, in vista del match dell’Alessandria con l’Albinoleffe in programma mercoledì 9 giugno, la prelazione dei biglietti per quei tifosi che domenica scorsa hanno assistito al match vinto dai Grigi contro la Feralpisalò. Dalle 15 di lunedì, invece, scatterà la vendita libera, anche online sul sito di VivaTicket. Non potranno acquistare i biglietti i non residenti in provincia di Alessandria.

Il Sigillo Fiscale riportato sul biglietto della partita Alessandria-Feralpisalò sarà il codice coupon con cui i tifosi potranno acquistare in questa prima fase di prelazione. I tifosi che acquisteranno online il biglietto in questa fase dovranno accedere al sito vivaticket.com, scegliere l’evento, scegliere in pianta il posto e successivamente selezionare la tariffa “Intero Coupon” e inserire nel box sottostante il Sigillo Fiscale riportato sul biglietto di Alessandria-FeralpiSalò (Il sigillo fiscale è reperibile anche nell’area riservata di ciascun utente). Per coloro, invece, che hanno acquistato i biglietti in un punto vendita sarà sufficiente recarsi nello stesso con un documento e sarà il rivenditore a inserire il sigillo fiscale permettendo così di esercitare la prelazione.

Sarà sempre mille il numero massimo di tifosi consentito ma, rispetto all’ultima gara, ci sono delle novità: non sarà più necessario effettuare il tampone per accedere allo stadio, né presentare il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal covid. Bisognerà però presentare una autodichiarazione unita al biglietto di accesso nominativo print@home attestante lo stato di salute.

Questi i prezzi dei biglietti: