Che cosa scrivere sulla pagina bianca

Buongiorno e buon sabato,

il traguardo è a portata di mano, niente sembra poter rinviare l’appuntamento tanto desiderato: da lunedì altre 4 regioni, fra cui la Liguria, diventeranno zona bianca. Significa che, se escludiamo l’uso della mascherina e le avvertenze sul distanziamento, cadranno come birilli le principali restrizioni che da mesi e mesi condizionano la nostra vita a causa della pandemia.

A dire il vero, osservando alcuni comportamenti, specialmente a proposito del coprifuoco, si ha la sensazione che l’idea di libertà associata al passaggio in zona bianca abbia già preso il sopravvento da qualche giorno. Una reazione un po’ avventata, ma anche comprensibile se si pensa al lungo periodo di digiuno da tante abitudini cui eravamo abituati. E che adesso non vediamo l’ora di riscoprire, per il piacere di poterle di nuovo sperimentare, ma ancora di più per il senso di ritorno alla normalità che portano con sé. Come se poter tirar notte e spostarsi a piacimento significassero che siamo tornati padroni del nostro destino.

In realtà sappiamo che l’uscita dalla zona gialla non cancella il ricordo dell’anno orribile che abbiamo attraversato e che il traguardo che raggiungeremo dopodomani affida a ciascuno di noi un compito preciso: abbiamo davanti una pagina bianca e dovremo essere capaci di riempirla con contenuti di qualità, dimostrando senso di responsabilità per un ritorno graduale a una vita in piena sicurezza. Serve un disegno armonioso e gentile per questa pagina bianca, non uno schizzo nervoso e affrettato. Una sorta di prova di maturità. Ancora? Verrebbe da dire, pensando ai sacrifici dei mesi passati. Lo so, è dura, ma davvero non vale la pena rischiare di combinare qualche guaio ora che sfioriamo l’obiettivo tanto desiderato.

Per capire lo stato d’animo con il quale ci affacciamo su questa nuova stagione, abbiamo pensato di chiedere una serie di contributi e riflessioni, che proporremo sull’edizione cartacea del Secolo di domani, domenica. Con un occhio di riguardo ai giovani, che dopo le persone colpite dal virus e quelle finite in difficoltà economica per la paralisi del Paese, sono senza dubbio il gruppo sociale che più ha sofferto per le privazioni del Covid-19.