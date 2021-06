Dal Comune incentivi a fondo perduto fino a ottomila euro per chi apre un’attività

San Sebastiano Curone – Grazie all’interessamento del sindaco Vincenzo Caprile il Comune mette a disposizione incentivi finanziari fino a 8.000 euro per chi apre in paese un’attività economica (impresa o negozio). I contributi saranno sotto forma di sovvenzione a fondo perduto per ristrutturazione dei locali, allaccio utenze, acquisto di macchine e attrezzature, adeguamento degli impianti, progettazione degli interni del locale, formazione del personale. Per avere i soldi basta presentare fatture, ricevute fiscali e documentazione giustificativa. A disposizione ci sono per ora 24.000 euro, poco ma meglio di niente.