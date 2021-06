Fallimento Cerutti: i curatori non si presentano all’incontro coi lavoratori

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Il nostro direttore l’aveva detto al telefono: “Vi stanno prendendo in giro, è tutta aria fritta”. L’operaio che aveva chiamato la redazione, un uomo vicino alla pensione che durante la chiacchierata ha dimostrato grande buonsenso, il buonsenso del buon padre di famiglia, credeva nelle promesse di qualcuno ma il nostro direttore lo aveva messo in guardia evidenziando il fatto che le trattative stavano proseguendo per via stragiudiziale senza nessuna garanzia per i dipendenti. Tant’è che ieri pomeriggio, all’arrivo dei lavoratori in Via Adam per il previsto incontro coi curatori, i cancelli della fabbrica erano sprangati.

Dopo che il tribunale di Vercelli ha chiuso il fallimento Cerutti a mezzogiorno di lunedì 3 maggio 2021, s’è passati alla trattativa extragiudiziale o stragiudiziale, cioè fuori dal tribunale. Tutto ciò che passa per il tribunale è regolato dalla legge che fissa la procedura da seguire. Ogni procedimento in tribunale o dal giudice di pace procede su rigidi binari e non c’è modo di ottenere una tutela in forme differenti o più celeri rispetto a quelle predisposte dal codice. Nel nostro caso i più tutelati erano i dipendenti come impone la legge. Ma ora che siamo fuori e la trattativa s’è fatta stragiudiziale può succedere di tutto in quanto tutto si svolge al di fuori del tribunale, senza nessuna regola, senza il controllo del giudice, anche se, ovviamente, rimane l’obbligo di non violare eventuali norme di legge in senso generale. La caratteristica principale della procedura stragiudiziale è che, di solito, è sciolta da forme, tempi e può essere attuata anche senza avvocati o consulenti legali.

Come abbiamo scritto in beata solitudine – come al solito – il fallimento Cerutti non ha tutelato i dipendenti che ora si trovano col cerino in mano, meno quella trentina di loro che – forse, chissà, può darsi, staremo a vedere, non si può mai dire, che Dio ce la mandi buona – saranno assunti dai compratori della Bobst.

Oltre all’incontro coi curatori, avrebbe dovuto svolgersi anche l’appuntamento a distanza fissato coi quattro imprenditori di Rinascita, Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio, per conoscere la sostanza dell’accordo che sarà proposto. Niente.

A questo punto di concreto c’è solo l’offerta della multinazionale svizzera Bobst: 5 milioni di euro come base d’asta, una trentina di lavoratori da inserire nella loro produzione a San Giorgio, mentre una quarantina di loro sarebbe in procinto di costituire una cooperativa che dovrebbe fornire servizi esterni.

Sta succedendo esattamente quello che noi di Alessandria Oggi avevamo previsto e messo per iscritto.

Ci dispiace ma noi avevamo messo in guardia i lavoratori che invece hanno preferito leggere altri giornali.