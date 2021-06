Due lavoratori cadono in una cisterna satura di gas e muoiono soffocati

Cossato Belbo (CN) – Ieri pomeriggio intorno alle tre e mezzo Gerardo Lovisi, un operaio di 45 anni residente a Nizza Monferrato (AT) è morto sul lavoro insieme all’ingegner Gianni Messa, 58 anni di Pocapaglia (CN) mentre stavano lavorando su una cisterna in acciaio per il vino (alta 10 metri per 2,5 di diametro), in quel momento vuota. Il duplice incidente mortale sul lavoro s’è verificato nell’azienda vitivinicola Fratelli Martini di località San Bovo, una struttura all’avanguardia, dotata di impianti super tecnologici, dove lavorano circa 90 persone. Si tratta d’una cantina nota nel mondo soprattutto per i suoi spumanti, a pochi chilometri da Alba, nelle Langhe, uno dei distretti vinicoli più conosciuti e amati anche all’estero. Secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri, durante un’ispezione di routine, forse per recuperare un attrezzo, l’ingegner Messa ha aperto una finestra della cisterna situata ad altezza d’uomo si è sporto in avanti cadendo dentro e svenendo immediatamente. Messa, cercando di soccorrerlo, l’ha afferrato ma è stato trascinato all’interno. Stando ai primi accertamenti pare che la vasca fosse satura di azoto gassoso utilizzato per le sanificazioni delle cisterne, un gas nobile più pesante dell’aria. Sull’incidente indaga la procura di Asti. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono giunti i funzionari dello Spresal, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso del 118. I pompieri sono calati con l’autorespiratore da una porta di ispezione laterale della cisterna e hanno recuperato Lovisi e Messa: i tentativi di rianimarli sono stati vani. Le salme sono state trasferite alla camera mortuaria dell’ospedale di Verduno.