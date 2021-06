Pallacanestro Serie A2 semifinali playoff: Bertram Derthona riceve Eurobasket Roma, al PalaOltrepò di nuovo i tifosi

Tortona – Cominciano questa sera le semifinali playoff della serie A2 di pallacanestro con Bertram Derthona che, al PalaOltrepò di Voghera, riceverà la visita di Eurobasket Roma, squadra in cui militano gli ex bianconeri Viglianisi e Cepic. Palla a due alle 20:45. Sarà di nuovo consentito l’ingresso al pubblico, anche se in numero limitato.

Le prenotazioni sono aperte, massimo 2 posti a testa, fino a esaurimento dei posti disponibili tramite e-mail all’indirizzo segreteria@derthonabasket.it.

L’accesso sarà consentito, in ogni caso, alle persone che potranno dimostrare di avere i requisiti richiesti dai protocolli sanitari.