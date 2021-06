Si ammala di Covid nonostante la doppia dose di vaccino: è moribondo

Orbassano (TO) – Aveva già ricevuto due dosi di vaccino ma è ricoverato in fin di vita all’ospedale San Luigi. Al pronto soccorso la diagnosi non ha lasciato dubbi: l’uomo, che ha più di 80 anni, è risultato positivo al tampone. Si è ammalato di Covid nonostante avesse concluso il ciclo di vaccinazioni e ora si trova in terapia intensiva con una polmonite interstiziale da coronavirus per cui lotta fra la vita e la morte. Intanto, per precauzione, alcuni soggetti risultati positivi al test sierologico, in cui non era precedentemente nota l’infezione da Covid, sono stati sottoposti a test di approfondimento col tampone rinofaringeo per escludere la presenza di un’infezione ancora contagiosa. I controlli hanno pure evidenziato due ulteriori positività al test molecolare in soggetti con precedente tampone negativo.