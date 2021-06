L’Alessandria fa suo il primo atto della semifinale playoff e batte l’Albinoleffe grazie ai gol di Arrighini e Giorno

Gorgonzola (Albinoleffe 1 – Alessandria 2) – Il primo atto della semifinale playoff di Serie C è dell’Alessandria. La compagine allenata da mister Longo espugna il “Città di Gorgonzola” battendo per 2-1 l’Albinoleffe, gol di Arrighini e Giorno, e adesso mercoledì al “Mocca”, sfida serale in programma alle 20:45, avrà l’occasione concreta per passare il turno e accedere alla finale avendo a disposizione due risultati utili su tre.

Longo riporta Eusepi al centro dell’attacco, conferma la difesa delle prime due gare, a centrocampo dà fiducia a Giorno dall’inizio al fianco di Casarini. Anche per Chiarello è la terza gara dall’inizio. Zaffaroni propone Nichetti mezzala destra e Gelli mezzala sinistra, con Giorgione in appoggio a Cori. Nella tribuna est tornano i tifosi.

Succede tutto nel secondo tempo. Alessandria a segno al 22’: si accentra Celia, per Mustacchio, sponda e deviazione vincente di Arrighini.

Al 32’ raddoppio dei Grigi: Mustacchio, in area per Corazza sul secondo palo, che fa sponda per l’intervento decisivo di Giorno.

Al 36’ i lombardi accorciano le distanze: serie di rimpalli sul taglio di Gabbianelli da destra, palla a Giorgione, che infila Pisseri.

Poche occasioni, invece nella prima frazione, con l’Alessandria che ha dovuto rinunciare anzitempo a Chiarello per una problema alla coscia.

Da segnalare il bel tiro di Giorno al quarto d’ora, con il portiere dei locali, Savini, che devia in angolo con un bell’intervento, e l’occasione, al 43’, per l’Albinoleffe con Tomaselli che va via a sinistra, in area per il colpo di testa di Riva, sul fondo.

Al triplice fischio del signor Carella di Bari esplodono di gioia i tifosi dell’Orso Grigio sugli spalti.

Mercoledì 9 il ritorno al Mocca.

Albinoleffe (3-5-1-1): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Gudu, Nichetti, Genevier (25’st Gabbianelli), Gelli, Tomaselli (19’st Petrungaro); Giorgione; Cori (39’st Galeandro). A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Trovato, Piccoli, Ravasio, Miculi, Maritato. All.: Zaffaroni

Alessandria: (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio (42′ st Mora), Casarini, Giorno, Celia (42’st Rubin); Chiarello (19’pt Di Quinzio), Eusepi (29’st Stanco), Arrighini (29’st Corazza). A disp.: Crisanto, Cosenza, Gazzi, Frediani, Crosta, Macchioni. All.: Longo

Arbitro: Carella di Bari

Gol: st 22′ Arrighini, 32′ Giorno, 36′ Giorgione

Ammoniti: Parodi, Petrungaro per gioco falloso, Giorgione e Giorno per comportamento non regolamentare

Corner: 5-5

Recuperi: 2+4

Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni, presenti spettatori allo stadio.