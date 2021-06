Ciclismo: i primi piazzamenti della LAN Service di Casale al Giro d’Italia Under 23

Casale Monferrato – Prime fasi del Giro d’Italia Under 23 soddisfacenti anche per la squadra casalese della LAN Service- GranMonferrato-Zheroquadro, presente alla competizione con diversi suoi atleti.

La prima tappa di giovedì 3 giugno ha visto vincitore sul traguardo di Riccione l’atleta romagnolo di casa, Andrea Cantoni. Il debuttante al Giro Stefano Rizza della LAN Service è rimasto sempre ancorato alla ruota dei migliori, concludendo la frazione nella top ten dei Giovani, classifica che mette in palio la Maglia Bianca. Decimo posto per lui.

Dopo la seconda veloce frazione di venerdì 4, conquistata dallo spagnolo Juan Ayuso Pesquera, la terza tappa di sabato 5 giugno è partita ed è arrivata a Cesenatico e si è dipanata lungo parte del percorso che caratterizza la Nove Colli e il Memorial Pantani.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, un gruppo di sette inseguitori è riuscito a raggiungere il francese Andrea Mifsud della Swiss Racing Academy, che per primo aveva tentato la fuga in solitario. Nei sette, tra i più attivi Laurent Rigollet che ha colto un ottimo 6° posto nella volata a ranghi ristretti. Grazie ai piazzamenti ottenuti sui vari Gran Premi della Montagna, 4° a Pieve di Rivoschio, 4° sul Col di Ciola, 6° sul Monte Barbotto, Rigollet è anche salito al 6° posto nella classifica generale riservata agli scalatori, con in palio la Maglia Verde.

La cronometro di Guastalla di domenica 6 giugno non ha cambiato di molto la situazione, con l’inglese Ben Turner in Maglia Rosa al posto di Ayuso.