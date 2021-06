Motociclista trentunenne perde la vita dopo lo scontro con un Suv in viale Massobrio ad Alessandria

Alessandria – È di un morto il triste bilancio del tragico incidente stradale avvenuto stamane alle 11:20 in Viale Massobrio all’incrocio con Via Pisacane, all’altezza della Centrale del Latte di Alessandria e Asti. A restare coinvolti nello schianto sono stati un Suv Mitsubishi L200 e una moto Yamaha, mentre ad avere la peggio è stato il centauro, Luca Fioretto, 31 anni, abitante ad Alessandria e figlio dello stimato oculista Mauro Fioretto, che si è spento poco dopo essere stato trasportato all’ospedale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli addetti del 118 insieme a una pattuglia della Polizia Municipale di Alessandria oltre ai Vigili del Fuoco per lo sversamento di benzina dalla moto.

Aggiornamento delle 15:07

Il conducente del Suv, un Mitsubishi L200, è indagato per omicidio stradale.