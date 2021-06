Pallavolo femminile: l’Alessandria Volley batte fra le mura amiche del PalaCima il Venaria Reale

Alessandria – Al “PalaCima” di Alessandria è andato in scena il penultimo atto del campionato di Serie C femminile che ha visto sfidarsi in campo l’Alessandria Volley contro il team del Venaria Reale Volley. Le padrone di casa hanno superato per 3 set a zero le avversarie trovando la seconda vittoria in questa fase finale del torneo che deciderà promozioni e retrocessioni. Le alessandrine hanno messo in campo una gara determinata e accorta.

Nel primo set le due compagini hanno giocato punto a punto fino al punteggio di 9 a 9. Poi le alessandrine hanno alzato il ritmo del gioco portando la testa avanti e chiudendo sul 25-22. Il secondo set ha visto una partenza con il freno a mano tirato con un successivo allungo immediato delle torinesi. Sul parziale di 4 a 9 per le avversarie il gioco della squadra guidata dal duo Volpara-Lotta è tornato fluido ma soprattutto vincente con un punteggio finale che recita 25 a 19. Si arriva così al terzo e ultimo set. Una frazione di gioco molto tirata ed equilibrata sino al 17-15. E siamo al terzo set, un set che per due terzi non ha visto la supremazia di un sestetto nei confronti dell’altro. Sul punteggio di 17 a 15 a proprio favore si registra una impennata da parte delle ragazze di coach Volpara sino al 22 a 17. Un ritorno di fiamma delle torinesi ha portato le due squadre a giocarsi punto a punto sino al 27-25 finale che ha consegnato la vittoria alle alessandrine.

“Le nostre ragazze, alle quali va tutto il nostro ringraziamento per l’impegno, la serietà e lo spirito di appartenenza, ancora una volta hanno dato la dimostrazione di poterci stare, seppur con la loro giovane età ed inesperienza, in un campionato come quello della Serie C frequentato da molte squadre molto più navigate nel mondo del volley – ha spiegato il presidente dell’Alessandria Volley Mauro Bernagozzi – come detto una partita con una costante la continuità quella continuità nel gioco che tante volte nel corso di altri incontri è venuta meno e che ha fatto buttare letteralmente al vento tanti punti in classifica. Ma ora le ragazze dovranno guardare ed onorare il prossimo ultimo impegno con il forte e blasonato San Paolo in trasferta. Quindi calando così il sipario sul campionato potremo fare una analisi ed una valutazione più complessiva soprattutto in ottica futura. Un futuro che come staff operativo stiamo già programmando nei dettagli a tutti i livelli dall’S3, a tutte le under femminili e maschili, alle prime squadre.”