Tiro con l’arco: ancora un oro per Federico Panico del “Città della Paglia”

Alessandria – Ennesimo oro per Federico Panico, portacolori del “Città della Paglia” di Alessandria, che ha brillato anche nell’ultimo fine settimana. L’arciere alessandrino ha prevalso su tutti a Cavegnago di Brianza, provincia di Monza, alla gara interregionale di tiro di campagna 12+12, categoria Arco Olimpico Master Maschile, con 322 punti. Per Panico si tratta del nono podio consecutivo.

A Gravellona Lomellina, provincia di Pavia, undicesimo posto per Luigi Gastaldi alla gara interregionale di tiro di campagna alle sagome 3 D, categoria Long Bow over 20 maschile.