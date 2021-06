Ci risiamo: in Cina torna il lockdown stretto nonostante 800 milioni di vaccinazioni

Pechino (Guido da Landriano di “Scenari Economici”) – La Cina pare avere dei problemi nell’affrontare una nuova ondata di Covid19 mutato, secondo le ultime notizie. L’AP riferisce che i residenti della città di GuangZhou, nel sud della Cina, non potranno più andarsene a meno che non dimostrino che è assolutamente necessario farlo, a seguito di un focolaio di Covid19 che ha fatto ammalare molti nuclei di abitanti negli ultimi giorni.

Secondo le autorità locali, chiunque voglia il permesso di partire deve mostrare un test negativo per il virus effettuato nei 2 giorni precedenti, secondo le regole emanate dal governo della città che entreranno in vigore lunedì. La stessa regola si applica a chiunque cerchi di lasciare la provincia circostante del Guangdong.

La città sta inoltre limitando la ristorazione al chiuso, conducendo test di massa e vietando ai residenti nei quartieri ad alto rischio di lasciare le proprie case, esattamente come accaduto nelle prime fasi a Wuhan. Almeno due distretti della città di 18 milioni di persone sono stati completamente chiusi. E a tutti i residenti che hanno viaggiato attraverso i distretti di Nansha, Huadu e Conghua è stato ordinato di essere immediatamente testati per Covid19. Reuters ha aggiunto che le autorità di Nansha hanno anche ordinato ai ristoranti di interrompere l’offerta di servizi di ristorazione mentre invitano palestre, piscine e altri luoghi pubblici a cessare temporaneamente le operazioni.

Si ritiene che la variante che causa l’epidemia di Guangzhou(il ceppo “delta” che è stato identificato per la prima volta in India e da allora si è diffuso negli Stati Uniti, in Europa e in Asia) sia più infettiva perché coloro che lo portano sono più lenti a mostrare i sintomi mentre emettono più virus particelle.

E sebbene Guangzhou non abbia riportato alcun decesso per l’epidemia, almeno ufficialmente, la città ha riportato altri quattro casi trasmessi localmente nelle 24 ore fino a lunedì mattina, portando il suo totale recente a più di 100 casi dal 21 maggio.

A livello nazionale, il PCC si sta concentrando sull’inoculazione dei vaccini Covid19 a un gruppo di pazienti sempre più giovane. Lunedì, il governo ha rivelato di aver autorizzato l’uso di emergenza di uno dei vaccini sviluppati in Cina, CoronaVac, per i bambini di età compresa tra 3 e 17 anni. Il vaccino Coronavac è prodotto dall’azienda farmaceutica con sede a Pechino, Sinovac Biotech. I dati dello studio mostrano che il vaccino è risultato efficace al 51% contro la malattia sintomatica e al 100% efficace nel prevenire il Covid19 grave e l’ospedalizzazione negli adulti di età pari o superiore a 18 anni, una copertura che a questo punto, non sembra sufficiente.

Quello che fa preoccupare è più che altro la reazione del governo di fronte ad un virus che ora è conosciuto e che, in teoria, non ha fatto vittime. Siamo sicuri che le cose stiano esattamente come raccontano?