Dal Consiglio Regionale del Piemonte: per Ravetti del Pd occorre superare il bicameralismo

Condivido e sostengo l’iniziativa dell’Avanti!: il taglio dei parlamentari ha liquidato definitivamente il bicameralismo e occorre prevedere una riforma costituzionale che adegui la nostra Carta alla novità che è stata introdotta, occorre prevedere una sola Camera con 600 parlamentari per superare il bicameralismo diventato ormai inutile. Al contempo occorre prevedere una nuova legge elettorale che reintroduca una corretta rappresentanza di tutti i territori che, attualmente, non è più garantita.

Abbiamo l’opportunità di rinnovare la democrazia parlamentare e credo che sia arrivato il momento per andare fino in fondo. La Carta costituzionale deve essere adeguata alle scelte compiute dai cittadini italiani che, attraverso il referendum, hanno votato la riduzione dei parlamentari. Si deve evitare che due Camere continuino a duplicare l’una il ruolo e le funzioni dell’altra, rallentando il processo legislativo.

L’Italia ha la necessità di entrare in una stagione di riforme, riforme che devono passare attraverso il rinnovamento della democrazia parlamentare.

Occorre, inoltre, fare chiarezza sul rapporto Stato – Regioni. La pandemia ha, infatti, messo in evidenza tutte le criticità di questo rapporto e ha evidenziato come occorra prevedere una nuova e più equilibrata Autonomia regionale differenziata che deve essere finalmente affrontata e realizzata nel modo corretto.

Penso che tutti insieme si possa, finalmente, affrontare e sciogliere il nodo dell’Autonomia che tanto ha animato il dibattito politico fino a qualche mese fa e che deve essere differenziata, solidale per le Regioni e dare vita a una nuova stagione che preveda il protagonismo dei Comuni. Bisogna disegnare un federalismo con autonomia solidale per i Comuni e tutele per tutti gli Amministratori pubblici.

In questa discussione si dovrà, inoltre, decidere definitivamente il destino delle Amministrazioni Provinciali, affrontando un tema rimasto sospeso da troppo tempo.

Si deve fare in fretta e si deve lavorare nel modo migliore: la vera ripartenza del Paese passa anche da questa riforma.

Domenico Ravetti